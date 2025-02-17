В БАГАЦ подано требование отменить повестки для 5500 ультрарелигиозных призывников

В Высший суд справедливости подан иск с требованием отменить повестки о призыве, присланные 5500 молодым людям из ультрарелигиозной общины ("харедим"). Истцы указывают, что личные данные призывников армия получила в Институте национального страхования ("Битуах Леуми").

Истцы обвиняют Армию обороны Израиля в получении личных данных граждан в нарушении закона о конфиденциальности личной информации.