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Израиль

В БАГАЦ подано требование отменить повестки для 5500 ультрарелигиозных призывников

Призыв ультраортодоксов
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 17 февраля 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 20:46
В БАГАЦ подано требование отменить повестки для 5500 ультрарелигиозных призывников
Yonatan Sindel/Flash90

В Высший суд справедливости подан иск с требованием отменить повестки о призыве, присланные 5500 молодым людям из ультрарелигиозной общины ("харедим"). Истцы указывают, что личные данные призывников армия получила в Институте национального страхования ("Битуах Леуми").

Истцы обвиняют Армию обороны Израиля в получении личных данных граждан в нарушении закона о конфиденциальности личной информации.

Израиль
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