В БАГАЦ подано требование отменить повестки для 5500 ультрарелигиозных призывников
время публикации: 17 февраля 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 20:46
В Высший суд справедливости подан иск с требованием отменить повестки о призыве, присланные 5500 молодым людям из ультрарелигиозной общины ("харедим"). Истцы указывают, что личные данные призывников армия получила в Институте национального страхования ("Битуах Леуми").
Истцы обвиняют Армию обороны Израиля в получении личных данных граждан в нарушении закона о конфиденциальности личной информации.
Ссылки по теме