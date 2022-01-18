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NEWSru.co.il :: В Израиле18 января 2022 г., 12:20

Заморозки в Израиле: в Гуш-Эционе побелели поля

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Заморозки в Израиле: в Гуш-Эционе побелели поля Заморозки в Израиле: в Гуш-Эционе побелели поля Заморозки в Израиле: в Гуш-Эционе побелели поля

В Израиле установилась необычно холодная погода даже для зимнего сезона. Ночью в горных районах температура опускается до 0 градусов, днем поднимается не выше 7-10 градусов тепла.

В окрестностях Иерусалима, в Иудее и Самарии поля покрылись инеем. На дорогах местами гололед.

Вечером 18 января и в ночь на 19 января снегопад ожидается не только на Хермоне, но также на холмах Голанских высот и Верхней Галилеи, не исключен слабый снегопад в горных районах центра страны, включая Иерусалим. Однако синоптик Шарон Векслер в эфире радиостанции "Кан Бет" сказала, что снежного покрова в Иерусалиме не образуется и слабый снегопад, по всей видимости, не затруднит движение по трассам в районе Иерусалима.

В этом зимнем сезоне снегопада в Иерусалиме еще не было.

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