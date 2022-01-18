Минобороны: две противоракеты "Хец-3" успешно перехватили учебную цель за пределами атмосферы

Министерство обороны Израиля сообщило, что утром во вторник, 18 января, были проведены учебные запуски двух противоракет "Хец-3", успешно перехвативших учебную цель.

Это первый случай двойного пуска противоракеты "Хец-3". Каждая ракета отрабатывала собственный сценарий и двигалась по собственному маршруту, чтобы оценить внесенные в программное обеспечение изменения.

Обе противоракеты успешно перехватили за пределами атмосферы выпущенную с самолета цель, изображавшую иранскую баллистическую ракету.

Противоракеты "Хец-3", разрабатываемые Израилем и США на американские средства, предназначены для перехвата вне атмосферы иранских ракет дальнего радиуса действия с ядерными боеголовками.

Генеральными подрядчиками проекта являются концерны Boeing и "Израильская авиационная промышленность" (IAI). Радары разрабатываются компанией "Эльта", принадлежащей IAI совместно с концерном "Рафаэль". Также в проекте принимают участие концерны "Эльбит", "Рафаэль" и компания "Томер".

По словам директора управления "Хома" ("Стена") Боаза Леви, в ходе учений тестировались изменения и улучшения, внесенные за последние два года во все компоненты системы – алгоритмику, радары, пусковые установки, системы управления и т.д.

Система ПРО "Хец-2" стоит на вооружении в Израиле с 2000 года, система ПРО "Хец-3" – с 2017 года. В феврале управление противоракетной обороны Израиля и Агентство противоракетной обороны США сообщили о начале разработки системы "Хец-4", предназначенной для противостояния сверхзвуковым ракетам.