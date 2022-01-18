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NEWSru.co.il :: В Израиле18 января 2022 г., 10:02

"Калькалист": полиция Израиля использовала программы NSO для взлома мобильных телефонов без санкции суда

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"Калькалист": полиция Израиля использовала программы NSO для взлома мобильных телефонов без санкции суда

Согласно журналистскому расследованию, опубликованному газетой "Калькалист", высокопоставленные сотрудники полиции приказали подразделению особого назначения в управлении кибербезопасности полиции использовать атакующее программное обеспечение компании NSO без санкции суда.

Журналист Томер Ганон пишет, что, среди прочего, программы NSO, обеспечивающие доступ ко всей хранящейся в мобильном телефоне информации, были внедрены в телефоны лидеров протестного движения "Черные флаги". Еще до этого были взломаны телефоны лидеров протестов против парадов гордости


Также они использовались для поиска доказательств коррупции, в которой подозревался мэр одного из городов страны. После этого найденные улики были "легализованы" задним числом, как полученные "по наводке информатора".

Среди других случаев, перечисленных в расследовании – слежка за приближенным к высокопоставленному политику в надежде на "случайный улов", использование полученной с помощью программ информации для давления на находившихся под следствием работников государственной компании.

Следует отметить, что лицензия на программу Pegasus была куплена полицией в 2013 году еще при генеральном инспекторе Йоханане Данино, а ее использование началось при его преемнике Рони Альшихе. Использование программы позволило раскрыть не одно серьезное преступление, включая убийства и коррупцию.

В полиции заявили, что расследование не соответствует действительности, и что использование программ контролируется как внутриведомственными структурами, так и юридическим советником правительства и рядом других органов вневедомственных органов.

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