Госконтролер проверит использование программы NSO полицией в отношении граждан

Государственный контролер Матниягу Энгельман объявил, что проведет проверку сведений о том, что высокопоставленные сотрудники полиции приказали подразделению особого назначения в управлении кибербезопасности полиции использовать атакующее программное обеспечение компании NSO без санкции суда.

Ранее издание "Калькалист" опубликовало журналистское расследование на эту тему.

В публикации журналист Томер Ганон пишет, что, среди прочего, программы NSO, обеспечивающие доступ ко всей хранящейся в мобильном телефоне информации, были внедрены в телефоны лидеров протестного движения "Черные флаги". Еще до этого были взломаны телефоны лидеров протестов против парадов гордости.

Также они использовались для поиска доказательств коррупции, в которой подозревался мэр одного из городов страны. После этого найденные улики были "легализованы" задним числом, как полученные "по наводке информатора".

Среди других случаев, перечисленных в расследовании – слежка за приближенным к высокопоставленному политику в надежде на "случайный улов", использование полученной с помощью программ информации для давления на находившихся под следствием работников государственной компании.

Следует отметить, что лицензия на программу Pegasus была куплена полицией в 2013 году еще при генеральном инспекторе Йоханане Данино, а ее использование началось при его преемнике Рони Альшихе. Использование программы позволило раскрыть не одно серьезное преступление, включая убийства и коррупцию.

В полиции заявили, что расследование не соответствует действительности, и что использование программ контролируется как внутриведомственными структурами, так и юридическим советником правительства и рядом других органов вневедомственных органов.