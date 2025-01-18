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Израиль

Начальник генштаба приказал увеличить присутствие сил ЦАХАЛа в Центральном округе

Заложники
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 января 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 19:19
Глава генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви провел оценку текущей ситуации, уделив особое внимание готовности Южного и Центрального округов к реализации соглашения о возвращении заложников.

Начальник генштаба приказал увеличить присутствие сил ЦАХАЛа в Центральном округе для пресечения террористической активности, укрепления обороны населенных пунктов и безопасности дорог.

Кроме того, А-Леви утвердил планы Южного округа по обеспечению безопасности в соответствии с решениями политического руководства.

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