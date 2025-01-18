Глава генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви провел оценку текущей ситуации, уделив особое внимание готовности Южного и Центрального округов к реализации соглашения о возвращении заложников.

Начальник генштаба приказал увеличить присутствие сил ЦАХАЛа в Центральном округе для пресечения террористической активности, укрепления обороны населенных пунктов и безопасности дорог.

Кроме того, А-Леви утвердил планы Южного округа по обеспечению безопасности в соответствии с решениями политического руководства.