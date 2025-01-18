Нетаниягу: “Прекращение огня на первом этапе – временное”

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, выступая на фоне задержки ХАМАСа с передачей списка зложников, освобождаемых в первый день сделки: "Мы работаем над возвращением всех наших похищенных, мы вернем их всех".

Нетаниягу добавил: "Я горжусь тем, что возглавляю нашу страну в эти времена", и подчеркнул важность решения, принятого накануне правительством, по одобрению сделки с ХАМАСом.

Подписанное соглашение, по его словам, является "результатом храбрости бойцов и бескопромиссной защиты жизненно важных интересов Израиля".

Нетаниягу отметил, что соглашение было достигнуто также благодаря сотрудничеству с уходящей администрацией президента США Джо Байдена и новой администрацией Дональда Трампа: "Как только президент Трамп был избран, он поговорил со мной, приветствовал соглашение и подчеркнул его необходимость".

Нетаниягу утверждает, что в соглашении Израиль сохраняет за собой право действовать, чтобы вернуть всех похищенных и достичь целей войны.

Он отметил, что и президент Байден, и избранный президент Трамп полностью поддержали возвращение Израиля к боевым действиям, если второй этап соглашения окажется провальной: "Если нам придется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с огромной силой".