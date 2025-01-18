ЦАХАЛ завершил подготовку к встрече заложников, освобождаемых ХАМАСом
время публикации: 18 января 2025 г., 19:50 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 20:22
Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Армия обороны Израиля завершила подготовку к встрече заложников, освобождаемых ХАМАСом, и возвращающихся из сектора Газы.
ЦАХАЛ совместно с министерством здравоохранения и другими государственными ведомствами разработал детальный план, призванный обеспечить возвращающимся максимальную поддержку и помощь. Были созданы специальные пункты встречи, где освобожденные заложники получат медицинскую помощь и психологическую поддержку. После этого они будут направлены в больницы для осмотров и встречи с семьями.
ЦАХАЛ призвал общественность проявить терпение и уважать частную жизнь заложников и их близких, а также доверять только официальным источникам информации.
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