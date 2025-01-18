ЦАХАЛ завершил подготовку к встрече заложников, освобождаемых ХАМАСом

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Армия обороны Израиля завершила подготовку к встрече заложников, освобождаемых ХАМАСом, и возвращающихся из сектора Газы.

ЦАХАЛ совместно с министерством здравоохранения и другими государственными ведомствами разработал детальный план, призванный обеспечить возвращающимся максимальную поддержку и помощь. Были созданы специальные пункты встречи, где освобожденные заложники получат медицинскую помощь и психологическую поддержку. После этого они будут направлены в больницы для осмотров и встречи с семьями.

ЦАХАЛ призвал общественность проявить терпение и уважать частную жизнь заложников и их близких, а также доверять только официальным источникам информации.