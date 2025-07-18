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Израиль

БАГАЦ: решение правительства об увольнении юрсоветницы не вступит в силу до судебного рассмотрения

Скандалы
Юрсоветник правительства
время публикации: 18 июля 2025 г., 17:56 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 18:54
Гали Баарав-Миара
Yonatan Sindel/Flash90

Судья Высшего суда справедливости Ноам Солберг постановил, что даже если правительство решит отстранить Гали Баарав-Миара от должности юридической советницы правительства, потребуется "достаточно времени для проведения судебного пересмотра". То есть, решение не вступит в силу с момента голосования.

Накануне члены министерской комиссии по отстранению юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара от должности опубликовали свою рекомендацию правительству. В документе, в котором изложена позиция членов комиссии, содержится рекомендация отстранить Баарав-Миара от должности.

Голосование по этому вопросу, как ожидается, состоится на следующем заседании правительства, через неделю.

Израиль
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Министерская комиссия рекомендовала правительству отстранить Гали Баарав-Миара от должности