БАГАЦ: решение правительства об увольнении юрсоветницы не вступит в силу до судебного рассмотрения

Судья Высшего суда справедливости Ноам Солберг постановил, что даже если правительство решит отстранить Гали Баарав-Миара от должности юридической советницы правительства, потребуется "достаточно времени для проведения судебного пересмотра". То есть, решение не вступит в силу с момента голосования.

Накануне члены министерской комиссии по отстранению юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара от должности опубликовали свою рекомендацию правительству. В документе, в котором изложена позиция членов комиссии, содержится рекомендация отстранить Баарав-Миара от должности.

Голосование по этому вопросу, как ожидается, состоится на следующем заседании правительства, через неделю.