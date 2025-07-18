БАГАЦ: решение правительства об увольнении юрсоветницы не вступит в силу до судебного рассмотрения
время публикации: 18 июля 2025 г., 17:56 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 18:54
Судья Высшего суда справедливости Ноам Солберг постановил, что даже если правительство решит отстранить Гали Баарав-Миара от должности юридической советницы правительства, потребуется "достаточно времени для проведения судебного пересмотра". То есть, решение не вступит в силу с момента голосования.
Накануне члены министерской комиссии по отстранению юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара от должности опубликовали свою рекомендацию правительству. В документе, в котором изложена позиция членов комиссии, содержится рекомендация отстранить Баарав-Миара от должности.
Голосование по этому вопросу, как ожидается, состоится на следующем заседании правительства, через неделю.