ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить жилье террориста-убийцы

Армия обороны Израиля объявила о намерении разрушить в Абуше, около Калькилии, квартиру террориста Абдуллы Бушнака, причастного к убийству 67-летнего израильтянина Амнона Мохтара из Петах-Тиквы 22 июня 2024 года.

Семья террориста имеет право подать апелляцию.

Дома двух других террористов, причастных к этому убийству, уже снесены.

Амнон Мохтар был владельцем овощного ларька на городском рынке и в течение многих лет покупал овощи в Калькилии, где многие продавцы его знали. У Амнона остались жена и пятеро детей.