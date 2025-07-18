ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить жилье террориста-убийцы
время публикации: 18 июля 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 13:16
Армия обороны Израиля объявила о намерении разрушить в Абуше, около Калькилии, квартиру террориста Абдуллы Бушнака, причастного к убийству 67-летнего израильтянина Амнона Мохтара из Петах-Тиквы 22 июня 2024 года.
Семья террориста имеет право подать апелляцию.
Дома двух других террористов, причастных к этому убийству, уже снесены.
Амнон Мохтар был владельцем овощного ларька на городском рынке и в течение многих лет покупал овощи в Калькилии, где многие продавцы его знали. У Амнона остались жена и пятеро детей.