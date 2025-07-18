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Израиль

ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить жилье террориста-убийцы

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 18 июля 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 13:16
ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить жилье террориста-убийцы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля объявила о намерении разрушить в Абуше, около Калькилии, квартиру террориста Абдуллы Бушнака, причастного к убийству 67-летнего израильтянина Амнона Мохтара из Петах-Тиквы 22 июня 2024 года.

Семья террориста имеет право подать апелляцию.

Дома двух других террористов, причастных к этому убийству, уже снесены.

Амнон Мохтар был владельцем овощного ларька на городском рынке и в течение многих лет покупал овощи в Калькилии, где многие продавцы его знали. У Амнона остались жена и пятеро детей.

Израиль
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