x
18 июля 2025
|
последняя новость: 06:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июля 2025
|
18 июля 2025
|
последняя новость: 06:41
18 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Лоде убит молодой мужчина, задержаны подозреваемые

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
Убийства
время публикации: 18 июля 2025 г., 02:14 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 05:22
В Лоде убит молодой мужчина, задержаны подозреваемые
Пресс-служба полиции Израиля

Поздно вечером 17 июля в ходе драки в Лоде был ранен молодой мужчина. Пострадавшего доставили в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Было названо имя убитого: 22-летний Мухаммад аль-Кадаим.

Вскоре полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в убийстве этого мужчины.

С начала года в арабском сообществе Израиля было убито 137 человек, в том числе 12 жителей Лода.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июля 2025

Стрельба в Лоде, одна женщина скончалась, еще одна в критическом состоянии