В Лоде убит молодой мужчина, задержаны подозреваемые

Поздно вечером 17 июля в ходе драки в Лоде был ранен молодой мужчина. Пострадавшего доставили в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Было названо имя убитого: 22-летний Мухаммад аль-Кадаим.

Вскоре полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в убийстве этого мужчины.

С начала года в арабском сообществе Израиля было убито 137 человек, в том числе 12 жителей Лода.