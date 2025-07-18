В Лоде убит молодой мужчина, задержаны подозреваемые
время публикации: 18 июля 2025 г., 02:14 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 05:22
Поздно вечером 17 июля в ходе драки в Лоде был ранен молодой мужчина. Пострадавшего доставили в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.
Было названо имя убитого: 22-летний Мухаммад аль-Кадаим.
Вскоре полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в убийстве этого мужчины.
С начала года в арабском сообществе Израиля было убито 137 человек, в том числе 12 жителей Лода.