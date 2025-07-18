GHF: ХАМАС, обманывая отчаявшихся людей, провоцирует давку возле пунктов выдачи помощи

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF) вечером 17 июля распространила заявление, в котором обвинила ХАМАС в попытках с помощью ложной информации о часах работы пунктов выдачи гуманитарной помощи спровоцировать рядом с ними давку.

"ХАМАС распространяет слухи о том, что в Саудовском квартале и Хан-Юнисе сейчас работают пункты выдачи помощи, хотя это не так. Из-за этого тысячи людей направляются к этим местам, подвергая свои жизни опасности. Это не ошибка, это преднамеренная провокация", – говорится в сообщении.

"ХАМАС манипулирует отчаявшимися людьми, чтобы извлечь из этого политическую выгоду", – заявляют в фонде.