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Израиль

GHF: ХАМАС, обманывая отчаявшихся людей, провоцирует давку возле пунктов выдачи помощи

Газа
ХАМАС
время публикации: 18 июля 2025 г., 00:54 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 00:54
GHF: ХАМАС, обманывая отчаявшихся людей, провоцирует давку возле пунктов выдачи помощи
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF) вечером 17 июля распространила заявление, в котором обвинила ХАМАС в попытках с помощью ложной информации о часах работы пунктов выдачи гуманитарной помощи спровоцировать рядом с ними давку.

"ХАМАС распространяет слухи о том, что в Саудовском квартале и Хан-Юнисе сейчас работают пункты выдачи помощи, хотя это не так. Из-за этого тысячи людей направляются к этим местам, подвергая свои жизни опасности. Это не ошибка, это преднамеренная провокация", – говорится в сообщении.

"ХАМАС манипулирует отчаявшимися людьми, чтобы извлечь из этого политическую выгоду", – заявляют в фонде.

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