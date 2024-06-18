Блогер из Газы опровергает: рыжие мальчики на моем видео из Газы – не Ариэль и Кфир Бибас

Видеоролик, снятый на севере сектора Газы и широко разошедшийся в социальных сетях, всколыхнул надежду в сердцах многих израильтян: в группе детей, которые идут вслед за молодым блогером по имени Яхья Махмуд, видны два рыжеволосых мальчика – мальчик постарше с волосами оттенка темной меди идет сам, "рыжика" помладше несет другой ребенок.

"Здесь на севере сектора Газы мы не ведаем страха, – написал автор публикации Яхья Махмуд. – Помогите нам, защитите нас от голода". Случайно ли присутствие рыжеволосых детей в видео, или это столь популярная у террористических группировок "психологическая война", сказать трудно. Но израильтяне начали перепубликовывать эту видеозапись в своих социальных сетях с вопросом – возможно ли, что в группе палестинских детей находятся похищенные вместе с родителями Ариэль и Кфир Бибас?

Через несколько дней Яхья Махмуд был вынужден опубликовать опровержение, подчеркнув, что рыжие мальчики на видео это его семья. Он снял нескольких своих рыжеволосых братьев, перечислив их имена и возраст. "Произошло недопонимание. В нашей семье много рыжеволосых детей, это гены нашего прапрадедушки. Наши мамы рыжие, даже в старости они рыжеволосы, – объясняет он. – Мы палестинцы и мусульмане из одной семьи. Мы хотим любви и мира, как любая другая простая семья в этом мире".

Далее он приводит фото со всеми рыжеволосыми детьми своей семьи: 5-летний Хасан парализован, поэтому его носят братья постарше, у 4-летнего Хасана аутизм, у 4-летнего Фареса анемия, остальные дети страдают от голода, по словам Яхьи Махмуда.

Ифат Зейлер, двоюродная сестра похищенной террористами Шири Бибас, перепубликовала видео Махмуда в своем аккаунте в Instagram. Она поблагодарила тысячи людей, которые отправляли ей ссылки на оригинальный видеоролик, за неравнодушие: "Наша реальность безумна и сложна, и ваше неравнодушие очень трогательно. Но – у этого есть своя цена. Цена разочарования, раз за разом убеждаться, что это не они. В Газе тоже много рыжих, и есть двое самых особенных – Кфир и Ариэль. Я надеюсь увидеть видео, где их живых и здоровых обнимают здесь, в Израиле".