Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по боевикам "взвода БПЛА Хизбаллы"
время публикации: 18 июня 2024 г., 20:04 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 20:18
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение дня самолеты военно-воздушных сил атаковали боевиков "взвода БПЛА" террористической группировки "Хизбалла".
В ЦАХАЛ заявляют, что это подразделение "Хизбаллы" осуществило десятки атак с помощью дронов-камикадзе, а также занималось сбором информации об объектах на территории Израиля с помощью беспилотников.