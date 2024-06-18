Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по боевикам "взвода БПЛА Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение дня самолеты военно-воздушных сил атаковали боевиков "взвода БПЛА" террористической группировки "Хизбалла".

В ЦАХАЛ заявляют, что это подразделение "Хизбаллы" осуществило десятки атак с помощью дронов-камикадзе, а также занималось сбором информации об объектах на территории Израиля с помощью беспилотников.