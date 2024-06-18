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Израиль

Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по боевикам "взвода БПЛА Хизбаллы"

время публикации: 18 июня 2024 г., 20:04 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 20:18
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по боевикам "взвода БПЛА Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение дня самолеты военно-воздушных сил атаковали боевиков "взвода БПЛА" террористической группировки "Хизбалла".

В ЦАХАЛ заявляют, что это подразделение "Хизбаллы" осуществило десятки атак с помощью дронов-камикадзе, а также занималось сбором информации об объектах на территории Израиля с помощью беспилотников.

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