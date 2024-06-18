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Израиль

"Хизбалла" опубликовала видео стратегических объектов Израиля, снятое с БПЛА

время публикации: 18 июня 2024 г., 18:37 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 18:37
"Хизбалла" опубликовала видео стратегических объектов Израиля, снятое с БПЛА
"Хизбалла"

Во вторник, 18 июня, террористическая организация "Хизбалла" опубликовала 9-минутный видеоролик "С чем вернулся удод", на котором запечатлены с воздуха стратегические объекты на севере Израиля. "Удод" ("Духифат") – разновидность беспилотников, которые как утверждает "Хизбалла", научились обходить израильские ПВО.

На видео запечатлены военные базы, морской порт, аэропорт Хайфы, завод промышленного комплекса "Рафаэль", электростанция Хайфы, нефтехимические объекты.

В сокращенном варианте это видео показал телеканал "Аль-Араби".

Мэр Хайфы Йона Яхав заявил, что это видео – является частью "психологической атаки" на жителей Хайфы и севера Израиля. Он потребовал от правительства разработать план усиленной обороны Хайфы, найти военное решение, которое бы устранило угрозу на северных границах.

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