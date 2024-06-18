Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 14 подозреваемых, травмирован военнослужащий

18 июня силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 14 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в городах Шхем и Иерихон, а также в деревнях Харбата Бани Харит, Кафр-Нима, Дир-Назам, Сафа, Дир-Самат, Синджиль, Биду, Хусан и др.

Конфискованы оружие, боеприпасы и около 100 тысяч шекелей наличными, предназначавшиеся для финансирования террора.

Происходили столкновения.

Один военнослужащий получил травмы средней тяжести из-за аварии.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 4150 подозреваемых в терроре, более 1750 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.