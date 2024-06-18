В Кнессете обсудили закон о призыве: "Цицит отлично смотрятся с М-16"

На заседании парламентской комиссии по вопросам внешней политики и безопасности прошло очередное обсуждение закона о призыве в армию ультрарелигиозных юношей. В ходе своего выступления на заседании депутат Боаз Бисмут ("Ликуд") заявил, что не видит никакого противоречия между ношением цицит (сплетенные и повязанные особым образом пучки ниток, которые обязательны на талите и на одежде с углами, – прим. ред.) и ношением М-16: "Напротив, по-моему, они отлично смотрятся вместе".

При этом Бисмут отметил, что считает необходимым в вопросе призыва идти путем эволюции, а не эволюции. "У нас достаточно врагов и достаточно фронтов, я не хочу еще и гражданской войны", – подчеркнул депутат. Боаз Бисмут сказал, что будет голосовать за этот закон лишь в том случае, если количество призывников будет значительным: "в конце концов, это закон о призыве, а не закон об уклонении от призыва". В противном случае Бисмут обещает голосовать против.

Его соратник по партии Эли Далаль заявил, что призываться должны все, кто достиг 18-летнего возраста. "Армия сама решит, кого она хочет призвать на военную службу, а кого – на национальную службу "Шерут Леуми", – отметил он. – Надо рассматривать это не как кризис, а как возможность, и все фракции должны найти подходящую формулировку этого закона". "Говоря "призыв для всех" я тоже хочу сохранить Тору, – подчеркнул Далаль. – Поэтому нужно, чтобы в каждом призывном возрастном потоке было, скажем, 20% изучающих Тору, а остальные пусть идут служить".

Лидер партии "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар заявил: "Если невозможно принять достойный закон, то не стоит вообще принимать такой закон. Законопроект, представленный здесь, недостоин, и при его отсутствии существует общая обязанность призыва, которая имеет свои последствия". Саар признал, что принятые в последние годы закона не изменили характер призыва ультрарелигиозных, еще более закрепив несправедливое соотношение прав и обязанностей.

"Мы находимся на историческом этапе, когда необходимо изменить реальность, так как она стала невыносимой. Граждане, которые служат в армии, не могут больше терпеть эту несправедливость", – заявил Саар. – С одной стороны, правительство предлагает закон, закрепляющий уклонение от службы, а с другой – избегает принятия законов, которые требует система безопасности. Законы, касающиеся продления срока службы и резервистов, противоречащее концепции, которой мы следовали в последние годы, предполагающей наличие маленькой и умной армии".

Депутат от партии "Наш Дом Израиль" Евгений Сова, выступая на комиссии, заявил, что продвигаемый правительством закон – ни что иное, политическая махинация ("комбина"), единственная цель которой сохранить действующую коалицию. "Такой шаг, на котором настаивает правительство, целиком оторванное от нынешней тяжелой реальности, нанесет колоссальный ущерб сплоченности общества и внесет еще больший раскол между теми, кто служит и несет нагрузку и теми, кто ищет повод уклониться от призыва", – подчеркнул Евгений Сова.

"Будет правильным, если правительство Израиля отзовет данный закон и позволит Кнессету принять закон о призыве для всех без исключения граждан Израиля, – заключил Сова. – Только так мы сможем преодолеть дичайший раскол в обществе, который угрожает национальным интересам еврейского государства".