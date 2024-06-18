Одобрен план боевых действий в Ливане

В штабе Северного военного округа прошло 18 июня совещание с участием командующего округом генерал-майора Ори Гордина и начальника оперативного управления Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-майора Одеда Басюка.

Как сообщает армейская пресс-служба, в ходе совещания была проведена оценка ситуации на северной границы, одобрены оперативные планы наступательных действий в Ливане и действия по повышению боевой подготовки войск.

Специальный эмиссар президента США Амос Хохштейн посетил в последние дни Израиль и Ливан, чтобы предотвратить полномасштабную войну между Израилем и "Хизбаллой". Он встретился с премьер-министрами двух стран – Биньямином Нетаниягу и Наджибом Микати.

Следует отметить, что у руководства США есть рычаги давления на Израиль и Ливан, но никаких дипломатических способов для оказания давления на "Хизбаллу". Однако именно от действий ливанской группировки и решений ее иранских покровителей во многом зависит, будет ли война.