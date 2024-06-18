Маленький ребенок погиб под колесами машины в Джальджулии
время публикации: 18 июня 2024 г., 11:48 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 11:48
Следователи дорожной полиции начали расследование обстоятельств трагического ДТП в Джальджулии, где легковой автомобиль задавил ребенка примерно двухлетнего возраста.
В результате наезда малыш скончался на месте происшествия. Женщина, находившаяся за рулем машины, вызвана на допрос.
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