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Израиль

Маленький ребенок погиб под колесами машины в Джальджулии

время публикации: 18 июня 2024 г., 11:48 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 11:48
Маленький ребенок погиб под колесами машины в Джальджулии
Flash90. Фото: М.Шай

Следователи дорожной полиции начали расследование обстоятельств трагического ДТП в Джальджулии, где легковой автомобиль задавил ребенка примерно двухлетнего возраста.

В результате наезда малыш скончался на месте происшествия. Женщина, находившаяся за рулем машины, вызвана на допрос.

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