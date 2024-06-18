Маленький ребенок погиб под колесами машины в Джальджулии

Следователи дорожной полиции начали расследование обстоятельств трагического ДТП в Джальджулии, где легковой автомобиль задавил ребенка примерно двухлетнего возраста.

В результате наезда малыш скончался на месте происшествия. Женщина, находившаяся за рулем машины, вызвана на допрос.