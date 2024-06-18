17-летний юноша утонул в Тель-Авиве: тело нашли после долгих поисков

Во вторник утром в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об утонувшем, которого извлекли из воды возле пляжа Чарльз Крол в Тель-Авиве. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.

Представители полиции сообщили, что тело утонувшего, юноши в возрасте около 17 лет, было обнаружено после долгих поисков. Когда его вытащили из воды, он уже не подавал признаков жизни, и реанимация была невозможна.