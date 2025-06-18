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Израиль

В ДТП возле Рахата один человек погиб и двое получили травмы

ДТП
время публикации: 18 июня 2025 г., 23:48 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 23:48
В ДТП возле Рахата один человек погиб и двое получили травмы
Пресс-служба МАДА

На 310-й трассе возле Рахата произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики "Маген Давид Адом" констатировали смерть одного из пострадавших (мужчины примерно 20 лет).

Еще два человека (мужчины примерно 30 лет) доставлены в больницу "Сорока", состояние одного из пострадавших тяжелое, другой – в состоянии средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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