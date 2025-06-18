В ДТП возле Рахата один человек погиб и двое получили травмы

На 310-й трассе возле Рахата произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики "Маген Давид Адом" констатировали смерть одного из пострадавших (мужчины примерно 20 лет).

Еще два человека (мужчины примерно 30 лет) доставлены в больницу "Сорока", состояние одного из пострадавших тяжелое, другой – в состоянии средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.