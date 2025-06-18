В ДТП возле Рахата один человек погиб и двое получили травмы
время публикации: 18 июня 2025 г., 23:48 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 23:48
На 310-й трассе возле Рахата произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики "Маген Давид Адом" констатировали смерть одного из пострадавших (мужчины примерно 20 лет).
Еще два человека (мужчины примерно 30 лет) доставлены в больницу "Сорока", состояние одного из пострадавших тяжелое, другой – в состоянии средней тяжести.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2025