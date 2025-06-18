В ДТП погиб российский мотогонщик, многократный чемпион мира
время публикации: 18 июня 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 08:45
16 июля в Башкортостане в ДТП погиб известный российский мотогонщик Николай Красников. сообщают российские СМИ.
Автомобиль, которым управлял 40-летний спортсмен, столкнулся с грузовиком. Николай Красников умер на месте.
Он - восьмикратный чемпион мира по мотогонкам на льду в личном зачете, 12-кратный - в командном, многократный чемпион России в гонках на льду, чемпион России по кроссу на снегоходах.
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