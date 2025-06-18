В ДТП погиб российский мотогонщик, многократный чемпион мира

16 июля в Башкортостане в ДТП погиб известный российский мотогонщик Николай Красников. сообщают российские СМИ.

Автомобиль, которым управлял 40-летний спортсмен, столкнулся с грузовиком. Николай Красников умер на месте.

Он - восьмикратный чемпион мира по мотогонкам на льду в личном зачете, 12-кратный - в командном, многократный чемпион России в гонках на льду, чемпион России по кроссу на снегоходах.