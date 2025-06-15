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Израиль

МИД Украины проверяет информацию о гибели в результате обстрела в Бат-Яме граждан Украины

Бат-Ям
Украина
Иран
Израиль
время публикации: 15 июня 2025 г., 22:19 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 22:25
МИД Украины проверяет информацию о гибели в результате обстрела в Бат-Яме граждан Украины
Chaim Goldberg/Flash90

Источник в МИД Украины сообщил Радио Свобода, что, по предварительным данным, в результате ракетного обстрела в Бат-Яме погибли пять украинских граждан.

"По предварительной информации посольства Украины в Израиле, 14 июня в результате массированной ракетной атаки Ирана против Израиля и попадания ракеты в жилой дом в городе Бат-Ям погибли пять граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей. Личности погибших устанавливаются. Украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами для идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших", – сообщили Радио Свобода в МИД Украины.

В результате ракетного обстрела в Бат-Яме погибли 7 человек и еще трое считаются пропавшими без вести. Мэрия Бат-Яма сообщила, что в результате обстрела погибла 44-летняя жительница города Эфрат Саранга.

Посольство Украины в Израиле на своей странице в Facebook опубликовало сообщение: "Посольство Украины скорбит о последствиях иранского нападения на Израиль. Невинные гражданские лица, особенно дети, никогда не должны становиться мишенями для ракет. Мы здесь, в Израиле, переживаем происходящее вместе с вами".

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