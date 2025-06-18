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Израиль

Полиция арестовала члена бедуинской преступной группы, совершавшей кражи во время сирен

Полиция
Криминал
время публикации: 18 июня 2025 г., 19:14 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 19:14
Полиция арестовала члена бедуинской преступной группы, совершавшей кражи во время сирен
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании подозреваемого в причастности к серии краж, совершенных во время сирен. Задержанный – житель одной из бедуинских деревень в Негеве.

Расследование было начато полицией Димоны после серии краж из учебных заведений города, из которых было похищено дорогостоящее оборудование, включая компьютеры. Следствию быстро удалось установить личности подозреваемых. В ходе расследования выяснилось, что преступники действовали по всей стране: от Эйлата до Хайфы.

Подозреваемый был задержан прошлой ночью в Димоне после проникновения в одну из школ. После кражи преступники попытались скрыться. Уходя от погони, они прорвались через блокпост, а затем развернулись и поехали против движения, создав аварийную ситуацию на дороге, после чего, бросив машину, они попытались скрыться пешком. Сотрудники подразделения "Йоав" Южного округа полиции задержали одного из членов группы, 20-летнего жителя бедуинской деревни Негева.

Израиль
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