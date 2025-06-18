Посольство США готовится к эвакуации американских граждан из Израиля

По данным новостной службы "Кан", посольство США занимается организацией эвакуационных рейсов для американских граждан из Израиля. Сообщается, что проверяется возможность эвакуации по воздуху и по морю.

Посол США в Израиле Майк Хакаби опубликовал в Х-блоге срочное обращение к американцам, желающим покинуть Израиль, с просьбой зарегистрироваться.

На сайте посольства этой информации нет, так как последнее обновление было 17 июня. И в нем говорится, что с 18 июня по 20 июня дипмиссии в Иерусалиме и Тель-Авиве не будут работать в связи с рекомендациями Управления тыла Израиля.

"На данный момент у нас нет новостей о помощи частным лицам с выездом", – говорится в последнем обновлении.