Израиль направил в ООН послание, посвященное причинам и целям войны с Ираном

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил Совету безопасности ООН послание, в котором изложил причины и цели военной операции "Народ как лев" по уничтожению иранского ядерного потенциала.

В документе отмечается, что она стала ответом на все нарастающую угрозу со стороны Ирана, ускорившуюся разработку ядерного оружия и баллистических ракет. Эти ракеты в прошлом уже использовались для нанесения удара по Израилю.

Напомнил Саар и о поддержке Ираном террористических группировок "Хизбалла" и ХАМАС, йеменских хуситов. "Эта стратегия Ирана, по словам Израиля, представляет собой прямую реализацию открыто заявленной цели – уничтожения Государства Израиль", – говорится в письме.

Министр подчеркнул, что Израиль действует согласно международному праву, а решение об атаке было принято в связи с невозможностью решить проблему дипломатическим путем. "Операция стала крайней вынужденной мерой, направленной на предотвращение катастрофического сценария", – пишет Саар.