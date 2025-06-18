x
18 июня 2025
|
последняя новость: 13:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июня 2025
|
18 июня 2025
|
последняя новость: 13:34
18 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Волонтеры патрулируют пострадавшие от обстрелов районы, чтобы предотвратить мародерство

Война с Ираном
Полиция
Муниципалитеты
время публикации: 18 июня 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 12:28
Волонтеры патрулируют пострадавшие от обстрелов районы, чтобы предотвратить мародерство
Chaim Goldberg/Flash90

Волонтеры организации "А-Шомер а-Хадаш" начали помогать муниципалитету Бат-Яма с обеспечением охраны и патрулирования районов города, пострадавших от иранских ракетных обстрелов. Причиной этой необходимости стало мародерство: в эвакуированных домах и в закрытых бизнесах находятся вещи и имущество. Полиция уже сообщила о первых случаях мародерства.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", после ракетного обстрела Бней-Брака волонтеры "А-Шомер а-Хадаш" и "Лев Эхад" помогали вывозить вещи из эвакуированных домов, пострадавших от обстрела.

В понедельник полиция арестовала 26-летнего жителя Кусейфе, который подозревается в краже ценного имущества из района ракетного обстрела в Бат-Яме: муниципальный инспектор заметил, что один из нанятых через подрядчика работников обходит квартиры в эвакуированном доме, и обратился в полицию.

Владельцы многих магазинов и других бизнесов были вынуждены нанять частную охрану для защиты своего имущества как в районах, пострадавших от ракетных обстрелов, так и в других районах: в рамках чрезвычайного положения многие предприятия и магазины закрыты, и этим пользуются преступники.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025

Полиция сообщает о задержании нескольких подозреваемых в мародерстве
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 января 2025

Вернувшись из эвакуации проверить дом, житель Кирьят-Шмоны обнаружил взломщика
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

В Кирьят-Шмоне задержан мародер, выдававший себя за гастарбайтера из России. Видео