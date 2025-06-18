ЦАХАЛ атаковал в Иране объект по производству центрифуг и оборонные предприятия

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа провели серию атак на военные объекты в районе Тегерана с участием более 50 боевых самолетов.

В рамках усилий по нанесению ущерба иранской ядерной программе был атакован расположенный в Тегеране объект по производству центрифуг для обогащения урана.

Также были атакованы несколько объектов иранской оборонной промышленности, включая завод по производству сырья и компонентов для сборки ракет класса "земля-земля", которые иранский режим запускал и продолжает запускать в направлении государства Израиль.

Кроме того, были атакованы объекты по производству систем и компонентов для ракет класса "земля-воздух".