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Израиль

ЦАХАЛ атаковал в Иране объект по производству центрифуг и оборонные предприятия

Война с Ираном
время публикации: 18 июня 2025 г., 07:22 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 07:32
ЦАХАЛ атаковал в Иране объект по производству центрифуг и оборонные предприятия
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа провели серию атак на военные объекты в районе Тегерана с участием более 50 боевых самолетов.

В рамках усилий по нанесению ущерба иранской ядерной программе был атакован расположенный в Тегеране объект по производству центрифуг для обогащения урана.

Также были атакованы несколько объектов иранской оборонной промышленности, включая завод по производству сырья и компонентов для сборки ракет класса "земля-земля", которые иранский режим запускал и продолжает запускать в направлении государства Израиль.

Кроме того, были атакованы объекты по производству систем и компонентов для ракет класса "земля-воздух".

Израиль
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