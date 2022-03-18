МВД: после начала войны из Украины в Израиль прибыли около 13 тысяч украинских граждан

С начала войны (24.02.2022) по сегодняшний день (18.03.2022) из Украины в Израиль прибыли 12610 украинских граждан, примерно 3500 из которых имеют право на репатриацию и получение израильского гражданства, сообщает Управление регистрации населения при МВД Израиля.

290 украинцам за эти три недели было отказано в праве остаться в Израиле.

За последние сутки в аэропорт "Бен-Гурион" прибыли 1206 украинцев, во въезде было отказано 29 из них.

Среди тех, кому было отказано во въезде за последние недели, 13 в настоящее время находятся в изоляторе на территории аэропорта "Бен-Гурион" в ожидании юридического решения.

Основаниями в отказе в праве остаться в Израиле для прибывающих из Украины могут быть: высылка из Израиля в прошлом, отсутствие в Израиле родственников или отсутствие у этих родственников права принимать близких в Израиле (к этой категории относятся иностранные рабочие), сомнения в цели прибытия в Израиль и др.

Отметим, что случаи отказа украинцам во въезде и решение правительства Израиля о введении "квот" для прибывающих из Украины критически воспринимаются не только властями Украины, но и многими израильтянами. О чем неоднократно ранее сообщалось в публикациях NEWSru.co.il.

Ниже приводится полезная информация для прибывающих в Израиль – в качестве беженцев или потенциальных новых репатриантов.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ

13 марта министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед на специальной пресс-конференции, прошедшей в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, обнародовала новые правила приема Израилем беженцев из Украины. Эти правила пока будут действовать две недели, до 27 марта.

Чтобы пригласить в Израиль родственников из Украины, следует заполнить два бланка.

Второй бланк (на сайте Управления регистрации населения) должен заполнить гражданин Израиля, желающий пригласить родственников, которые являются гражданами Украины. Этот бланк должен быть прикреплен к прошению, поданному на сайте МИДа.

Граждане Украины будут допускаться на посадку на рейсы в Израиль только после предъявлении разрешения, полученного от израильского МИДа.

Управление регистрации населения обещает, что на обработку заявок будет уходить не больше суток.

В категорию родственников, которых можно пригласить, входят не только "ближайшие родственники" – то есть, не только родители, дети и родные братья и сестры. В эту категорию также входят супруги израильтян, не завершившие или даже не начавшие процесс получения статуса в Израиле, и их несовершеннолетние дети.

В эту категорию не входят иностранные граждане, которые в прошлом нарушали израильское визовое законодательство, а также родственники проживающих в Израиле иностранных рабочих и родственники проживающих в Израиле людей, имеющих только вид на жительство, а не гражданство.

По поводу граждан Украины, дети которых имеют израильское гражданство, но сами они не являются гражданами Израиля и по различным причинам имеют запрет на въезд в Израиль, решение пока не принято.

Если в ходе подачи прошений возникли трудности, можно обратиться в МИД Израиля по телефонам 02-5303911/119 или в ночное время по телефону 02-5303155.

Граждане Украины, приехавшие в Израиль по приглашению в рамках новых правил, имеющие статус туриста, но фактически являющиеся беженцами, начнут получать помощь от министерства социального обеспечения, которое, по поручению главы правительства, берет на себя всю работу с беженцами. Согласно заявлению минсоцобеспечения, беженцы из Украины получат бесплатное медицинское страхование, финансовую помощь и, в случае необходимости, временное жилье. Отдельно будет оказываться помощь пожилым людям и детям. В частности, пожилые люди, которым нужен уход, смогут получить временные места в домах престарелых, а дети будут определены в ясли и детские сады. Для оказания помощи беженцам будет открыта горячая линия минсоцобеспечения. Также информация о правах и льготах будет предоставляться людям в аэропорту.

Правила въезда в Израиль для граждан России, не имеющих право на репатриацию, в том числе для тех, у кого есть родственники-израильтяне, не изменились. Это означает, что все процедуры по объединению семей, ввозу в Израиль пожилых родителей, регистрации супругов-иностранцев израильтян и тд. остаются прежними и въезд в Израиль россиян возможен только в качестве туристов.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕПАТРИАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ, РОССИИ, БЕЛАРУСИ

(изменение статуса туриста на статус репатрианта и др.)

Министерство внутренних дел Израиля приняло решение облегчить украинским и российским гражданам, желающим репатриироваться в Израиль, процесс оформления документов. Соответствующее распоряжение было дано министром внутренних дел Айелет Шакед. В частности, МВД Израиля освободило граждан Украины и России, желающих репатриироваться, от обязанности предъявлять справку о несудимости и заверять документы апостилем.

Для облегчения процедуры обработки документов для репатриации всем рекомендуется заполнить анкету на сайте "Натива".

При министерстве сельского хозяйства открыт пункт экстренной помощи жителям Украины, желающим репатриироваться в Израиль с домашними животными. Центр работает круглосуточно. Телефон горячей линии: *6016

В настоящий момент в аэропорту имени Бен-Гуриона существует круглосуточное представление "Натива" по проверке документов потенциальных репатриантов. Сотрудники "Натива" присутствуют в аэропорту 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Граждане, имеющие право на репатриацию, должны сообщить об этом при прохождении пограничного контроля. После этого они пройдут на собеседование к представителю "Натива", который проведет предварительную "быструю" проверку их документов для установления, есть ли у них потенциальное право на репатриацию. Представитель "Натива" подчеркивает, что это не тщательная проверка документов, это лишь первичная оценка того, может ли данный гражданин претендовать на гражданство Израиля.

В том случае, если "Натив" дает положительный ответ, к приехавшему вызывается представитель министерства алии и интеграции для дальнейших консультаций.

Всем потенциальным репатриантам из Украины и России, изъявившим такое желание, министерство предоставляет временное жилье в гостиницах. Представители минабсорбции также могут оплатить потенциальному репатрианту такси до места его проживания. При этом потенциальным репатриантам из Украины еще до получения ими "корзины абсорбции" будет выплачена единоразовая помощь.

Принято решение об обеспечении государственным медицинским страхованием граждан Украины, России и Беларуси, подавших в Израиле документы на получение статуса репатрианта.

Если потенциальные репатрианты находятся в гостиницах, то представители "Натива" рассмотрят их документы прямо там. В "Нативе" заявляют, что в настоящий момент процесс рассмотрения и утверждения документов на репатриацию занимает в большинстве случаев не более суток.

Если приехавшие потенциальные репатрианты селятся не в гостиницах, им следует посетить специальные пункты для приема документов на репатриацию – в настоящий момент они не должны обращаться для начала процесса репатриации в отделения МВД.

Пункты приема документов на репатриацию будут действовать в семи городах.

Координаты пунктов:

Ноф а-Галиль. Отель "Плаза". Ул. Хермон, 2.



Нетания. Отель "Леонардо". Ул. Усишкин, 1.



Тель-Авив. Центр абсорбции. Ул. Эстер а-Малька, 6.



Ашдод. Центр абсорбции. Ул. Менахем Бегин 1, здание "Цимер".



Беэр-Шева. Центр абсорбции. Ул. Шазар, 31.



Иерусалим. Отель Caesar Premier.



Хайфа. Центр абсорбции. Ул. Паль-Ям, 15. (Откроется 21 марта)

Министерство алии и интеграции сообщает, что работает над созданием онлайн-платформы для приема документов.

Телефоны в министерстве алии и интеграции для консультаций новых репатриантов и потенциальных репатриантов: *2994 или 03-9733333

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕЭМИГРАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ ("тошав хозер")

Руководство Института национального страхования ("Битуах Леуми") приняло решение об отмене периода ожидания для получения медицинского обслуживания для реэмигрантов из Украины.

Напомним, для того, чтобы реэмигрант мог восстановить медицинское страхование, как правило, существует "период ожидания", который длится до полугода. Отмена периода ожидания обусловлена особым взносом в размере 12210 шек., который будет вычитаться посредством нескольких платежей из суммы причитающихся вам пособий.