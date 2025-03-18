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Израиль

12-й телеканал: Израиль угрожает ХАМАСу аннексией части сектора Газы за каждого погибшего заложника

Газа
Кнессет
ХАМАС
Правительство
время публикации: 18 марта 2025 г., 23:52 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 00:04
12-й телеканал: Израиль угрожает ХАМАСу аннексией части сектора Газы за каждого погибшего заложника
AP Photo/Leo Correa

Журналист Амит Сигаль в вечернем выпуске новостей на 12-м телеканале рассказал, что Израиль угрожает ХАМАСу аннексией части сектора Газы в случае гибели удерживаемого террористами заложника.

С точки зрения Израиля, вся ответственность за жизнь и безопасность похищенных лежит на ХАМАСе. При этом в Израиле исходят из того, что для террористической группировки потеря территории намного страшнее гибели людей, – пояснил Сигаль.

Отметим, что Амит Сигаль не называет своих источников.

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