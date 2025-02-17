Смотрич призвал к постепенной аннексии Газы

Министр финансов Бецалель Смотрич на заседании фракции "Ционут Датит" заявил в понедельник, 17 февраля: "Я призываю премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы сразу после возобновления военных действий Израиль оккупировал 10% территории Газы, обосновался там и распространил суверенитет Израиля на эту территорию".

"Необходимо также полностью прекратить поставку гуманитарной помощи в сектор и, в соответствии с планом, который сегодня разрабатывается, предоставить возможность жителям Газы покинуть сектор без возможности туда вернуться", – сказал Смотрич.

"ХАМАСу и другим террористическим организациям надо дать понять, что если с головы израильских заложников упадет хотя бы волос, мы аннексируем еще 5%, а затем еще 5%, а затем еще 5%. Мы находимся на перекрестке – или Израиль победит, или ХАМАС победит", – заявил лидер партии "Ционут Датит".