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Израиль

Смотрич призвал к постепенной аннексии Газы

Ционут Датит
Бецалель Смотрич
время публикации: 17 февраля 2025 г., 16:21 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 16:25
Смотрич призвал к постепенной аннексии Газы
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич на заседании фракции "Ционут Датит" заявил в понедельник, 17 февраля: "Я призываю премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы сразу после возобновления военных действий Израиль оккупировал 10% территории Газы, обосновался там и распространил суверенитет Израиля на эту территорию".

"Необходимо также полностью прекратить поставку гуманитарной помощи в сектор и, в соответствии с планом, который сегодня разрабатывается, предоставить возможность жителям Газы покинуть сектор без возможности туда вернуться", – сказал Смотрич.

"ХАМАСу и другим террористическим организациям надо дать понять, что если с головы израильских заложников упадет хотя бы волос, мы аннексируем еще 5%, а затем еще 5%, а затем еще 5%. Мы находимся на перекрестке – или Израиль победит, или ХАМАС победит", – заявил лидер партии "Ционут Датит".

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