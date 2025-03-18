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Израиль

Министр Хаим Битон будет допрошен по делу о финансировании партийной газеты из бюджета минпроса

Полиция
Коррупция
ШАС
время публикации: 18 марта 2025 г., 09:07 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 09:07
Министр Хаим Битон будет допрошен по делу о финансировании партийной газеты из бюджета минпроса
Chaim Goldberg/Flash90

Министр в министерстве просвещения Хаим Битон (ШАС) вызван для допроса в полицию в рамках расследования подозрений на злоупотребление бюджетными средствами для финансирования партийной газеты.

Вызов последовал после задержания утром во вторник, 18 марта, четырех подозреваемых в связи с этим расследованием.

Напомним, что в октябре 2024 года полиция Израиля сообщила о начале уголовного расследования против министра в министерстве просвещения Хаима Битона (ШАС), ранее занимавшего должность генерального директора сети ультраортодоксальных школ "Мааян а-Хинух а-Торани".

Битон подозревается в растрате государственных средств из бюджетов, выделявшихся на сеть школ, на финансирование партийной газеты "а-Дерех".

Уголовное дело было возбуждено с разрешения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары. Помимо Битона, фигурантом дела является Йосеф Хаим, входящий в ближнее окружения лидера партии Арье Дери.

Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с партийным изданием партии ШАС. В 2016 году учителя, работавшие в "Мааян а-Хинух а-Торани", подали в суд в связи с тем, что их вынуждали оформлять подписку на партийное издание "Йом ле-Йом" (еженедельник, предшествовавший появлению газеты "а-Дерех").

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2024

Министр в министерстве просвещения Хаим Битон подозревается в растрате госсредств