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Израиль

ЦАХАЛ рекомендует эвакуироваться жителям восточных районов Газы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 марта 2025 г., 08:54 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 09:02
ЦАХАЛ рекомендует эвакуироваться жителям восточных районов Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи утром 18 марта опубликовал очередное объявление для жителей Газы в связи с возобновлением активных боевых действий.

Особо опасными для мирных граждан объявлены районы Байт-Ханун (север сектора), Хирбет-Хазаа (восточная окраина Хан-Юниса), Абасан аль-Кабира (к востоку от Хан-Юниса) и Абасан аль-Джадида (к востоку от Хан-Юниса).

Рекомендуется незамедлительно эвакуироваться в западную часть города Газа или Хан-Юниса.

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