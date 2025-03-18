ЦАХАЛ рекомендует эвакуироваться жителям восточных районов Газы

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи утром 18 марта опубликовал очередное объявление для жителей Газы в связи с возобновлением активных боевых действий.

Особо опасными для мирных граждан объявлены районы Байт-Ханун (север сектора), Хирбет-Хазаа (восточная окраина Хан-Юниса), Абасан аль-Кабира (к востоку от Хан-Юниса) и Абасан аль-Джадида (к востоку от Хан-Юниса).

Рекомендуется незамедлительно эвакуироваться в западную часть города Газа или Хан-Юниса.