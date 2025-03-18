"Сила и меч": ЦАХАЛ начал новую военную операцию в Газе. Фоторепортаж

Фото: AP, Flash90, пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила активные боевые действия в секторе Газы. Были нанесены авиаудары по объектам террористической организации ХАМАС, целями были лидеры и инфраструктура боевиков ХАМАСа. Операция получила название "Сила и меч".

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В течение ночи ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Хан-Юнисе, Рафиахе, Джабалии, Нусейрате и других районах сектора Газы.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о примерно 360 убитых и сотнях раненых за ночь.

Судя по публикациям источников, ассоциированных с ХАМАСом, в ночь на 18 марта в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в Джабалии, на севере сектора Газы, был ликвидирован член политбюро террористической организации ХАМАС Ясир Харб.

Израильский журналист Амит Сегаль сообщает, что, по предварительным оценкам, в ходе начального этапа новой военной операции в Газе были ликвидированы около 200 боевиков и активистов ХАМАСа.