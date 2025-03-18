Ожидается возвращение "Оцма Иегудит" в правительство

Партия "Оцма Иегудит" вернется в коалицию в ближайшие дни. Такую оценку утром 18 марта высказывают в политической системе.

В пресс-службе партии отказались отвечать на вопрос Newsru.co.il о перспективах возвращения в правительство. В то же время Итамар Бен-Гвир приветствовал возобновление военных действий в Газе.

"Мы приветствуем решение правительства под руководством Биньямина Нетаниягу возобновить интенсивные военные действия. На протяжении последних месяцев, после того, как мы покинули правительство, говорили о том, что Израиль должен возобновить военные действия. Это верный, оправданный и моральный шаг", – заявляют в "Оцма Иегудит".

В оппозиции утверждают, что возвращение Бен-Гвира в правительства уже согласовано. Депутат Кнессета Юлия Малиновская (НДИ) заявила в интервью радиостанции "Кан РЭКА", что стремление вернуть Итмара Бен-Гвира в правительство и гарантировать утверждение бюджета, было единственной целью, которую преследовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, возобновляя военные действия.

Напомним, что возобновление военных действий в Газе было главным условием и требованием Итамара Бен-Гвира на переговорах по возвращению в правительство.

Накануне сообщалось, что "Оцма Иегудит" поддержит правительство при голосовании по законопроекту о хозяйственном регулировании. В то же время Бен-Гвир не обещал голосовать с правительством за сам проект бюджета. "Переговоры на эту тему продолжаются", – заявляли 17 марта в партии "Оцма Иегудит".