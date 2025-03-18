Работники муниципалитета Рамат а-Шарона обвинены в создании пиратских свалок

Прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против десяти обвиняемых по делу о пиратских свалках. Двое работников муниципалитета Рамат а-Шарона обвиняются в получении взяток от подрядчиков, заинтересованных в том, чтобы мэрия "не замечала" сброс строительных отходов на несанкционированных площадках.

Более того, обвиняемые координировали противоправную деятельность подрядчиков, создавая видимость отсутствия претензий со стороны муниципальных властей. Восемь строительных подрядчиков обвиняются в даче взяток и других нарушениях.

По данным обвинительного заключения, сотрудник муниципального санитарного отдела Цви Малка и заместитель начальника службы безопасности муниципалитета Рамат а-Шарона Авраам Хайон использовали свои служебные полномочия и координировали с подрядчиками сброс строительного мусора на несанкционированных площадках.

По сути, обвиняемые "присвоили" участки общественной территории в районах Глилот, Мораша и Александрони, и превратили их в пиратские свалки. Их деятельность продолжалась на протяжении многих месяцев, что принесло обвиняемым значительную финансовую выгоду, а окружающей среде – не менее значительный экологический ущерб.

Цви Малка, с ведома Авраама Хайона, сопровождал грузовики со строительным мусором на служебном автомобиле, а также блокировал проезд транспорта, чтобы обеспечить доступ "предоплаченным" грузовикам с мусором. Он представлялся сотрудником муниципалитета, имеющим право давать разрешение на сброс отходов.

Помимо взяточничества и сотрудничества с подрядчиками в незаконном сбросе строительного мусора, Цви Малка обвиняется в угрозах в отношении инспектора отдела экологии муниципалитета Рамат а-Шарона, пытавшегося прекратить беспредел.

Двум муниципальным чиновникам вменяется получение взяток, сговор с целью совершения преступления, получение имущества обманным путем, мошенничество и злоупотребление доверием. Двум подрядчикам – Абдель-Кариму Джааберу из Тайбе и Хатибу Хатибу из Кфар-Бара вменяется дача взяток. Четыре других подрядчика обвиняются в нарушении закона об охране окружающей среды.

Прокуратура подала в суд также прошение о конфискации имущества обвиняемых, включая использованные для сброса строительного мусора грузовики и другое оборудование.