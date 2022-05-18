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В Израиле

Завершен первый визит нового главы CENTCOM в Израиль

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Завершен первый визит нового главы CENTCOM в Израиль
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла завершил свой первый после вступления в должность официальный визит в Израиль, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Помимо торжественного приема состоялись рабочие совещания с участием начальника генштаба ЦАХАЛа генерал-майора Авива Кохави и других высокопоставленных израильских офицеров. Был представлен обзор разведывательных данных, прошло оперативное обсуждение.

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На встречах обсуждались вопросы, связанные с совместными вызовами вооруженных сил США и Израиля, включая угрозу иранской ядерной программы и иранских прокси-сил по всему Ближнему Востоку.

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Кроме того, были представлены основные отчеты об оперативной деятельности ЦАХАЛа на северной границе, в Иудее и Самарии, в Газе с акцентом на инновации в огневых и атакующих возможностях, разведке и коммуникациях.

Майкла Куриллу ознакомили с ходом учений "Огненные колесницы".

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