Мотоциклист погиб в результате ДТП возле развязки Лаавим в Негеве

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 20:24 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе номер 31 неподалеку от развязки Лаавим.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 25 лет. Пострадавший ехал на мотоцикле и на большой скорости столкнулся с автомобилем. От удара он отлетел примерно на 10 метров от мотоцикла.

Мотоциклист получил несовместимые с жизнью множественные травмы, к моменту прибытия медиков он не подавал признаков жизни, и им ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть пострадавшего.

Водитель автомобиля получил легкие травмы и был доставлен в больницу "Сорока". Полиция расследует обстоятельства аварии.