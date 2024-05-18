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Израиль

Мотоциклист погиб в результате ДТП возле развязки Лаавим в Негеве

время публикации: 18 мая 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 21:31
Мотоциклист погиб в результате ДТП возле развязки Лаавим в Негеве
Пресс-служба МАДА

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 20:24 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе номер 31 неподалеку от развязки Лаавим.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 25 лет. Пострадавший ехал на мотоцикле и на большой скорости столкнулся с автомобилем. От удара он отлетел примерно на 10 метров от мотоцикла.

Мотоциклист получил несовместимые с жизнью множественные травмы, к моменту прибытия медиков он не подавал признаков жизни, и им ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть пострадавшего.

Водитель автомобиля получил легкие травмы и был доставлен в больницу "Сорока". Полиция расследует обстоятельства аварии.

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