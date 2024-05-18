Бени Ганц поставил Нетаниягу ультиматум с "дедлайном" 8 июня

Лидер "Махане Мамлахти" Бени Ганц выдвинул ультиматум главе правительства Биньямина Нетаниягу. Ганц требует, чтобы "военный" кабинет обязался добиться шести ключевых целей в отношении войны, безопасности, внешней и внутренней политики Израиля, и если этого не произойдет, "Махане Мамлахти" выйдет из состава правительства.

Крайний срок, установленный Ганцем для выполнения его условий – 8 июня. Цели, выполнения которых требует Бени Ганц, выглядят очень серьезными и весьма маловероятными.

Итак, в соответствии с ультиматумом Бени Ганца, военный кабинет должен добиться возвращения похищенных ХАМАСом заложников, свержения власти ХАМАСа, демобилизации и разоружения сектора Газы с гарантией перехода сектора под контроль израильских сил безопасности.

Гражданское управление сектором Ганц предлагает передать управляющему органу, который будет создан совместно Израилем, США, Евросоюзом и палестинцами, и этот управляющий орган должен будет создать основу для будущего руководства сектором Газы, которое при этом не будет ни ХАМАСом, ни администрацией Аббаса.

Кроме того, военный кабинет должен добиться возвращения эвакуированных жителей севера Израиля в их дома к 1 сентября текущего года и восстановить Западный Негев.

В сфере внешней политики Бени Ганц требует продвижения нормализации отношений с Саудовской Аравией, что должно привести к антииранскому альянсу с арабским миром, а в сфере внутренней политики – принятия системы армейской или гражданской службы, в рамках которой все израильтяне будут служить государству и вносить свой вклад.