Бен-Гвир угрожает вновь выйти из коалиции: "Есть границы"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир подверг критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу за намерение прийти к новой сделке с ХАМАСом. "Если будут перейдены допустимые границы, я не останусь ни минуты в коалиции", – заявил Бен-Гвир в интервью радиостанции 103FM.

Такими "границами" он назвал ввоз гуманитарной помощи в сектор Газы. "Я делаю все для того, чтобы гуманитарная помощь в сектор Газы не ввозилась", – заявил Бен-Гвир. Он добавил, что ввоз гуманитарной помощи в настоящий момент – это грубейшая ошибка. "Нет никаких оснований кормить жителей Газы, в то время как наши заложники не едят", – сказал Бен-Гвир.

Он заявил, что сама по себе сделка также является ошибкой, так как ХАМАС не возвращает всех заложников. "Успех тут, шаг там, ликвидация тут, удар там. Надо не останавливаться и не давать ХАМАСу передышку", – заявил Бен-Гвир.

Министр финансов Бецалель Смотрич никак не прокомментировал возобновление переговоров по сделке с ХАМАСом.