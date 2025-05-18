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Израиль

На границе с Иорданией построят забор безопасности, не удержавший террористов Газы

Иордания
Исраэль Кац
время публикации: 18 мая 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 21:32
На границе с Иорданией построят забор безопасности, не удержавший террористов Газы
Ayal Margolin/Flash90

Правительство утвердило программу министра обороны Исраэля Каца по строительству "умного" разделительного заграждения на восточной границе Израиля – от южной части Голанских высот до дюн к северу от Эйлата. Его протяженность составит 425 километров.

Тем не менее, противники этой программы указывают, что речь идет о части "концепции 6 октября" – именно такой забор, снабженный датчиками, компонентами безопасности и связи, с возможностями обнаружения и оповещения, отделял сектор Газы от Израиля.

Именно такой забор был прорван террористами в десятках разных точек, датчики были отключены, система предупреждения обесточена, и тысячи террористов ворвались в Израиль и устроили бойню.

Как сообщает 14 канал ИТВ, работы по строительству разделительного заграждения будет проводить министерство обороны. Вначале работы начнутся на двух участках длиной около 80 километров, от Хамат-Гадер до поселка Ярдена и от "Желтого" блокпоста на шоссе 90 до поселка Аргаман.

Израиль
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