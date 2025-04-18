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Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": Израиль не позволил иорданским вертолетам забрать Аббаса из Рамаллы

Сирия
Иордания
Палестинская администрация
время публикации: 18 апреля 2025 г., 15:22 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 15:50
Израиль не позволил иорданским вертолетам забрать Аббаса из Рамаллы
Flash90

В ночь на 19 апреля, пятницу, глава ПА Махмуд Аббас прошел через КПП "Алленби" на границе с Иорданией, чтобы посетить Дамаск. В столице Сирии он встретится с ее президентом Ахмадом аш-Шараа.

Палестинские источники сообщили саудовскому телеканалу "Аш-Шарк аль-Аусат", что власти Израиля не позволили иорданским вертолетам забрать Аббаса из Рамаллы.

Ближний Восток
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