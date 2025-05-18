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Израиль

Раввин Ицхак Йосеф: "Если бы мы пошли с левыми, было бы лучше"

Призыв ультраортодоксов
ШАС
Яадут а-Тора
время публикации: 18 мая 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 10:48
Раввин Ицхак Йосеф: "Если бы мы пошли с левыми, было бы лучше"
David Cohen/Flash90

Бывший главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф подверг резкой критике нынешнее правительство за действия по призыву учащихся йешив.

"Эти действия причиняют нам боль. Если бы мы пошли с левыми – было бы гораздо лучше. Но мы приклеились к правым, идем с правыми. Я вообще не понимаю, почему. Что они нашли такого прекрасного в правых?" – сказал раввин Йосеф.

Раввин Йосеф рассказал также, что лично, своими руками разорвал повестку о призыве, полученную одним учащимся йешивы, который пришел к нему для того, чтобы посоветоваться о дальнейших шагах.

Напомним, что ШАС и "Яадут а-Тора" продолжают бойкотировать работу коалиции в знак протеста против непродвижения закона о призыве. Депутаты от ультраортодоксальных партий не голосуют за законы коалиции, однако не поддерживают и вотумы недоверия, а также законопроекты, представленные оппозицией.

Израиль
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