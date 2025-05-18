ХАМАС подтвердил гибель еще одного брата Синуара

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что вечером 17 мая в результате удара ВВС ЦАХАЛа по "палатке" в Нусейрате, в центре сектора Газы, был убит Закария Синуар – брат главы политбюро ХАМАСа Яхьи Синуара, ликвидированного 16 октября 2024 года.

В сообщении сказано, что Закария Синуар – "профессор новой и новейшей истории в Исламском университете" – был убит вместе с тремя сыновьями.

При этом ХАМАС пока не подтверждает сообщения арабских СМИ о том, что в туннеле около Хан-Юниса (юг сектора Газы), разрушенном в результате удара ЦАХАЛа, были найдены тела лидера ХАМАСа Мухаммада Синуара и десяти его помощников, включая командира "Бригады Рафах" Мухаммада Шабаны.