"Аль-Хадат": подтверждена ликвидация в Газе Мухаммада Синуара и командира "Бригады Рафах"

Саудовский канал "Аль-Хадат" сообщает, что в туннеле около Хан-Юниса (юг сектора Газы), разрушенном в результате удара ЦАХАЛа, были найдены тела лидера ХАМАСа Мухаммада Синуара и десяти его помощников. Кроме того, подтверждена ликвидация командира "Бригады Рафах" Мухаммада Шабаны.

Туннель находился около Европейской больницы, к востоку от Хан-Юниса.

Судя по этому сообщению, Шабана был уничтожен вместе с Синуаром.

Формально ХАМАС и ЦАХАЛ пока не подтверждали ликвидацию Мухаммада Синуара.

Авиаудар по туннелю около Европейской больницы был нанесен 13 мая. Тогда же сообщалось, что главной целью был Мухаммад Синуар – нынешний лидер "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" и правительства ХАМАСа в Газе, младший брат главы политбюро ХАМАСа Яхьи Синуара, ликвидированного 16 октября 2024 года.