На этой неделе в Израиле ожидают вице-президента США
время публикации: 18 мая 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 08:38
Вице-президент США Дж.Д.Вэнс планирует прибыть в Израиль во вторник, 20 мая, сообщают "Мако" и Ynet. Судя по всему, Вэнс вылетит в Израиль после участия в инаугурации Папы Римского Льва XIV.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп совершил визит в ряд арабских стран Персидского залива. При этом в Израиль он не прибыл. Визит Вэнса, по всей видимости, должен продемонстрировать неизменность союзнических отношений между США и Израилем.
В настоящее время согласовывается программа визита вице-президента США в Израиль.
По состоянию на утро 18 мая Вэнс находится в Риме, куда прибыл накануне ночью.
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