На этой неделе в Израиле ожидают вице-президента США

Вице-президент США Дж.Д.Вэнс планирует прибыть в Израиль во вторник, 20 мая, сообщают "Мако" и Ynet. Судя по всему, Вэнс вылетит в Израиль после участия в инаугурации Папы Римского Льва XIV.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп совершил визит в ряд арабских стран Персидского залива. При этом в Израиль он не прибыл. Визит Вэнса, по всей видимости, должен продемонстрировать неизменность союзнических отношений между США и Израилем.

В настоящее время согласовывается программа визита вице-президента США в Израиль.

По состоянию на утро 18 мая Вэнс находится в Риме, куда прибыл накануне ночью.