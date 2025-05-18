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Израиль

Ynet: вице-президент США не прилетит из Рима в Израиль

США
Израиль
время публикации: 18 мая 2025 г., 13:12 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 13:18
Ynet: вице-президент США не прилетит из Рима в Израиль
Andrew Harnik/Pool via AP

Вице-президент США Дж.Д.Вэнс не прибудет в Израиль после визита в Италию, сообщает на сайте Ynet политический обозреватель Итамар Айхнер.

Ранее сайты "Мако" и Ynet сообщали, что Вэнс планирует прибыть в Израиль во вторник, 20 мая, после участия в инаугурации Папы Римского Льва XIV.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп совершил визит в ряд арабских стран Персидского залива. При этом в Израиль он не прибыл. Визит Вэнса, по всей видимости, должен продемонстрировать неизменность союзнических отношений между США и Израилем.

В настоящее время Вэнс находится в Риме, куда прибыл накануне ночью.

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