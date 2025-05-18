Ynet: вице-президент США не прилетит из Рима в Израиль
время публикации: 18 мая 2025 г., 13:12 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 13:18
Вице-президент США Дж.Д.Вэнс не прибудет в Израиль после визита в Италию, сообщает на сайте Ynet политический обозреватель Итамар Айхнер.
Ранее сайты "Мако" и Ynet сообщали, что Вэнс планирует прибыть в Израиль во вторник, 20 мая, после участия в инаугурации Папы Римского Льва XIV.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп совершил визит в ряд арабских стран Персидского залива. При этом в Израиль он не прибыл. Визит Вэнса, по всей видимости, должен продемонстрировать неизменность союзнических отношений между США и Израилем.
В настоящее время Вэнс находится в Риме, куда прибыл накануне ночью.
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