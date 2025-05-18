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Израиль

Министр обороны Кац: "Судя по всем признакам, Мухаммад Синуар ликвидирован"

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Исраэль Кац
время публикации: 18 мая 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 12:22
Министр обороны Кац: "Судя по всем признакам, Мухаммад Синуар убит"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

"У нас еще нет окончательного подтверждения, однако, судя по всем признакам, Мухаммад Синуар ликвидирован", – заявил министр обороны.

Ожидается, что в ходе заседаний Кац сделает несколько заявлений, касающихся продвижения закона о призыве.

Ранее саудовский канал "Аль-Хадат" сообщает, что в туннеле около Хан-Юниса (юг сектора Газы), разрушенном в результате удара ЦАХАЛа, были найдены тела лидера ХАМАСа Мухаммада Синуара и десяти его помощников. Кроме того, подтверждена ликвидация командира "Бригады Рафах" Мухаммада Шабаны.

Туннель находился около Европейской больницы, к востоку от Хан-Юниса.

Судя по этому сообщению, Шабана был уничтожен вместе с Синуаром.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 18 мая 2025

"Аль-Хадат": подтверждена ликвидация в Газе Мухаммада Синуара и командира "Бригады Рафах"