Министр обороны Кац: "Судя по всем признакам, Мухаммад Синуар ликвидирован"

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

"У нас еще нет окончательного подтверждения, однако, судя по всем признакам, Мухаммад Синуар ликвидирован", – заявил министр обороны.

Ожидается, что в ходе заседаний Кац сделает несколько заявлений, касающихся продвижения закона о призыве.

Ранее саудовский канал "Аль-Хадат" сообщает, что в туннеле около Хан-Юниса (юг сектора Газы), разрушенном в результате удара ЦАХАЛа, были найдены тела лидера ХАМАСа Мухаммада Синуара и десяти его помощников. Кроме того, подтверждена ликвидация командира "Бригады Рафах" Мухаммада Шабаны.

Туннель находился около Европейской больницы, к востоку от Хан-Юниса.

Судя по этому сообщению, Шабана был уничтожен вместе с Синуаром.