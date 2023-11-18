"Работы еще очень много. Но ХАМАС будет уничтожен". Репортаж корреспондента NEWSru.co.il из Газы

Батальон 931 бригады "Нахаль" сейчас базируется на северо-западе сектора Газы, на берегу моря. Туда они отступают после боев, чтобы отдохнуть, поспать, привести в порядок оружие и получить новые боеприпасы.

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова вместе с конвоем, который вез на базу воду, продукты, свежую одежду, горючее и боеприпасы, посетила лагерь и побеседовала с командиром батальона 931 подполковником Озом Мешуламом.

Пятница, около полудня. На базе "Зиким" разжигают мангалы – приехал ресторатор из центра страны с командой поваров, официантов и волонтеров, которые решили порадовать бойцов хорошим мясом. Громкая восточная музыка, смех, шум, тусовка. Тут же в теньке расположились парикмахеры, которые приехали подстричь солдат. Мы с собкором Iran International (оппозиционный канал, который вещает из Лондона на фарси) ждем, пока всех подстригут и накормят и пока подъедут "хаммеры" с грузом для солдат в Газе. Звучит сирена, одновременно слышны "бумы", все, напяливая каски, бегут к бетонной стене. Одна из девочек-волонтерок вместо того, чтобы прикрыть руками голову, прикрывает руками поднос с крылышками. Ощущение того, что ты попал в "Гиват Хальфон", только со смартфонами, не покидает до самой границы. Солдатка в джипе рядом со мной болтает по видеосвязи с мамой. Остальные травят анекдоты и подкалывают друг друга и нас, журналистов. Кино заканчивается, когда мы выезжаем за забор. Такое впечатление, что наших сопровождающих подменили. Все очень подтянуты и сосредоточены.

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Приезжаем на базу и первое, что замечаем, – это израильские флаги на берегу моря. "Чувствуешь себя в Тель-Авиве?", – спрашивает один из солдат.

Совсем недалеко тренировочная база ХАМАСа. Эта база, по данным израильской военной разведки, была покинута боевиками, но заминирована. Разминирование проходило постепенно, параллельно с продвижением наших войск вглубь сектора. Под базой множество туннелей.

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ЦАХАЛ продвинулся в Газе на глубину 12 километров. Примерно на этом расстоянии от северной границы сектора и находится лагерь беженцев Шати – одна из самых плотно застроенных территорий в мире. Сейчас он почти полностью разрушен.

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Командиру батальона 931 "Нахаля" подполковнику Озу Мешуламу 34 года, последние 17 из которых он служит в "Нахале". Командиром батальона 931 он был назначен три месяца назад. Жена Оза тоже в армии. Сыну, Илаю, почти три года. Оз не видел его уже месяц.

Мешулам объясняет, что его батальон начал боевые действия в Газе с зачистки районе Эль-Ататра, где застройка не такая плотная, но где почти в каждом доме бойцы находили оружие и взрывчатку. Потом батальон занимался зачисткой района Ас-Салатин и принимал участие в тяжелых боях в районе как называемого "Укреппункта 17" – базы ХАМАСа в лагере беженцев Джабалия. В этих боях батальон понес потери – были ранены несколько бойцов, один погиб.

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"До нас там воевали бойцы "Гивати", у них были большие потери. Бои были тяжелыми, террористы выскакивали из люков десятками. Когда вы слышите фразу "живой щит", понимайте ее буквально. На нас в этом районе вышла толпа мирных жителей. Эта толпа шла прямо на нас, а за ними шли боевики с РПГ и стреляли", – говорит Мешулам.

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Ровно неделю назад, в минувшую пятницу, батальон 931 первым вошел в лагерь беженцев Шати.

"Мы вошли туда первыми, а вышли последними. Прошли там почти каждый дом и дошли до моря. И почти в каждом, если не в каждом доме мы находили оружие. Автоматы, гранаты, боеприпасы, взрывные устройства. Во многих домах и магазинах – люки, ведущие в подземные туннели. Оружие было в школе, в больнице, в мечети. Там же, в мечети, мы нашли тело одной из израильских заложниц. (Вероятно, речь идет о Юдит Вайс – прим. ред.)", – говорит подполковник.

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Во время беседы Мешулам показывает фотографии из Шати – бесконечное количество оружия в домах, люки прямо там же, кадры полнейшего разрушения, мечеть, фото местных жителей. Все сравнения, которые приходят на ум, не имеют отношения к этому веку.

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Как объясняет Мешулам, в Шати бойцы ЦАХАЛа не встретили серьезное сопротивление. Большинство боевиков бежали. Мирных жителей тоже оставалось крайне мало, но в одной из школ террористы, тоже в качестве живого щита, держали около 40 человек. ЦАХАЛ ликвидировал боевиков и освободил мирных жителей.

Подполковник рассказывает, что жители Газы прямо говорят бойцам ЦАХАЛа, что террористы делали все, чтобы не дать им эвакуироваться на юг сектора.

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"Но в Шати сейчас остались единицы. В одном из уцелевших домов мы нашли очень пожилую пару, которая просто понимала, что не дойдет до южной части сектора, и осталась в доме. Они же показали нам один из складов ХАМАСа по соседству. Мне кажется, что жители Газы реально хотят избавиться от ХАМАСа. Забавно было в доме семьи Исмаила Ханийи – оружие, взрывчатка, камеры слежения, множество различного оборудования, отличное место для засады. И ни души", – говорит Мешулам.

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Пока мы разговариваем, практически непрерывно работает артиллерия ЦАХАЛа. Подполковник объясняет, что после того, как его батальон позавчера последним покинул Шати, ВВС и артиллерия получили от них координаты целей, и теперь по ним работают.

Что касается жертв среди мирного населения, то подполковник говорит, что в Шати, например, улицы были усеяны трупами боевиков – в бронежилетах, с оружием. Большинство жителей все-таки ушли раньше.

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"Конечно, жертв среди мирного населения избежать невозможно, это война. Но это война, которую нам навязали. Мы не хамасовцы, мы не хотим убивать детей".

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Оз Мешулам говорит, что увольнительные ему и его бойцам "не положены, пока не победим".

"Я могу вам твердо сказать, что тот кошмар, который произошел здесь 7 октября, больше не повторится. ХАМАСа в Газе больше не будет. И мы сделаем это не только для нас, но и для жителей Газы. После 20 дней в секторе нельзя не понимать, что большинство из них – заложники. Когда мы взяли Шати и дошли до самого моря, мы увидели такую красоту… Как в Кейсарии, наверное. Вместо того, чтобы строить туннели и ракеты, они могли отгрохать тут настоящий курорт и прекрасно жить. Но нет. Понимаете, после 7 октября у нас больше нет привилегии просто наблюдать, как они хотят уничтожить Израиль. Работы еще очень много. Скорее всего, у нас будут еще потери. Это цена войны, мы это знаем. Но ХАМАС будет уничтожен", – говорит Мешулам.