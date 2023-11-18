"Работы еще очень много. Но ХАМАС будет уничтожен". Репортаж корреспондента NEWSru.co.il из Газы
Батальон 931 бригады "Нахаль" сейчас базируется на северо-западе сектора Газы, на берегу моря. Туда они отступают после боев, чтобы отдохнуть, поспать, привести в порядок оружие и получить новые боеприпасы.
Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова вместе с конвоем, который вез на базу воду, продукты, свежую одежду, горючее и боеприпасы, посетила лагерь и побеседовала с командиром батальона 931 подполковником Озом Мешуламом.
Пятница, около полудня. На базе "Зиким" разжигают мангалы – приехал ресторатор из центра страны с командой поваров, официантов и волонтеров, которые решили порадовать бойцов хорошим мясом. Громкая восточная музыка, смех, шум, тусовка. Тут же в теньке расположились парикмахеры, которые приехали подстричь солдат. Мы с собкором Iran International (оппозиционный канал, который вещает из Лондона на фарси) ждем, пока всех подстригут и накормят и пока подъедут "хаммеры" с грузом для солдат в Газе. Звучит сирена, одновременно слышны "бумы", все, напяливая каски, бегут к бетонной стене. Одна из девочек-волонтерок вместо того, чтобы прикрыть руками голову, прикрывает руками поднос с крылышками. Ощущение того, что ты попал в "Гиват Хальфон", только со смартфонами, не покидает до самой границы. Солдатка в джипе рядом со мной болтает по видеосвязи с мамой. Остальные травят анекдоты и подкалывают друг друга и нас, журналистов. Кино заканчивается, когда мы выезжаем за забор. Такое впечатление, что наших сопровождающих подменили. Все очень подтянуты и сосредоточены.
Приезжаем на базу и первое, что замечаем, – это израильские флаги на берегу моря. "Чувствуешь себя в Тель-Авиве?", – спрашивает один из солдат.
Совсем недалеко тренировочная база ХАМАСа. Эта база, по данным израильской военной разведки, была покинута боевиками, но заминирована. Разминирование проходило постепенно, параллельно с продвижением наших войск вглубь сектора. Под базой множество туннелей.
ЦАХАЛ продвинулся в Газе на глубину 12 километров. Примерно на этом расстоянии от северной границы сектора и находится лагерь беженцев Шати – одна из самых плотно застроенных территорий в мире. Сейчас он почти полностью разрушен.
Командиру батальона 931 "Нахаля" подполковнику Озу Мешуламу 34 года, последние 17 из которых он служит в "Нахале". Командиром батальона 931 он был назначен три месяца назад. Жена Оза тоже в армии. Сыну, Илаю, почти три года. Оз не видел его уже месяц.
Мешулам объясняет, что его батальон начал боевые действия в Газе с зачистки районе Эль-Ататра, где застройка не такая плотная, но где почти в каждом доме бойцы находили оружие и взрывчатку. Потом батальон занимался зачисткой района Ас-Салатин и принимал участие в тяжелых боях в районе как называемого "Укреппункта 17" – базы ХАМАСа в лагере беженцев Джабалия. В этих боях батальон понес потери – были ранены несколько бойцов, один погиб.
"До нас там воевали бойцы "Гивати", у них были большие потери. Бои были тяжелыми, террористы выскакивали из люков десятками. Когда вы слышите фразу "живой щит", понимайте ее буквально. На нас в этом районе вышла толпа мирных жителей. Эта толпа шла прямо на нас, а за ними шли боевики с РПГ и стреляли", – говорит Мешулам.
Ровно неделю назад, в минувшую пятницу, батальон 931 первым вошел в лагерь беженцев Шати.
"Мы вошли туда первыми, а вышли последними. Прошли там почти каждый дом и дошли до моря. И почти в каждом, если не в каждом доме мы находили оружие. Автоматы, гранаты, боеприпасы, взрывные устройства. Во многих домах и магазинах – люки, ведущие в подземные туннели. Оружие было в школе, в больнице, в мечети. Там же, в мечети, мы нашли тело одной из израильских заложниц. (Вероятно, речь идет о Юдит Вайс – прим. ред.)", – говорит подполковник.
Во время беседы Мешулам показывает фотографии из Шати – бесконечное количество оружия в домах, люки прямо там же, кадры полнейшего разрушения, мечеть, фото местных жителей. Все сравнения, которые приходят на ум, не имеют отношения к этому веку.
Как объясняет Мешулам, в Шати бойцы ЦАХАЛа не встретили серьезное сопротивление. Большинство боевиков бежали. Мирных жителей тоже оставалось крайне мало, но в одной из школ террористы, тоже в качестве живого щита, держали около 40 человек. ЦАХАЛ ликвидировал боевиков и освободил мирных жителей.
Подполковник рассказывает, что жители Газы прямо говорят бойцам ЦАХАЛа, что террористы делали все, чтобы не дать им эвакуироваться на юг сектора.
"Но в Шати сейчас остались единицы. В одном из уцелевших домов мы нашли очень пожилую пару, которая просто понимала, что не дойдет до южной части сектора, и осталась в доме. Они же показали нам один из складов ХАМАСа по соседству. Мне кажется, что жители Газы реально хотят избавиться от ХАМАСа. Забавно было в доме семьи Исмаила Ханийи – оружие, взрывчатка, камеры слежения, множество различного оборудования, отличное место для засады. И ни души", – говорит Мешулам.
Пока мы разговариваем, практически непрерывно работает артиллерия ЦАХАЛа. Подполковник объясняет, что после того, как его батальон позавчера последним покинул Шати, ВВС и артиллерия получили от них координаты целей, и теперь по ним работают.
Что касается жертв среди мирного населения, то подполковник говорит, что в Шати, например, улицы были усеяны трупами боевиков – в бронежилетах, с оружием. Большинство жителей все-таки ушли раньше.
"Конечно, жертв среди мирного населения избежать невозможно, это война. Но это война, которую нам навязали. Мы не хамасовцы, мы не хотим убивать детей".
Оз Мешулам говорит, что увольнительные ему и его бойцам "не положены, пока не победим".
"Я могу вам твердо сказать, что тот кошмар, который произошел здесь 7 октября, больше не повторится. ХАМАСа в Газе больше не будет. И мы сделаем это не только для нас, но и для жителей Газы. После 20 дней в секторе нельзя не понимать, что большинство из них – заложники. Когда мы взяли Шати и дошли до самого моря, мы увидели такую красоту… Как в Кейсарии, наверное. Вместо того, чтобы строить туннели и ракеты, они могли отгрохать тут настоящий курорт и прекрасно жить. Но нет. Понимаете, после 7 октября у нас больше нет привилегии просто наблюдать, как они хотят уничтожить Израиль. Работы еще очень много. Скорее всего, у нас будут еще потери. Это цена войны, мы это знаем. Но ХАМАС будет уничтожен", – говорит Мешулам.
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