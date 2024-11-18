63-летний житель центра страны задержан за публикации в соцсети

Полиция задержала 63-летнего жителя мошава Бацра (округ а-Шарон), писавшего в социальной сети Х под псевдонимом "Be good".

Мужчина подозревается в подстрекательстве против главы правительства Биньямина Нетаниягу. Расследование проводило киберподразделение "Лахав 433" после получения разрешения от государственной прокуратуры.

По просьбе полиции суд продлил задержание блогера до вторника, 19 ноября.