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Израиль

63-летний житель центра страны задержан за публикации в соцсети

Биньямин Нетаниягу
Полиция
Интернет
время публикации: 18 ноября 2024 г., 18:20 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 18:20
63-летний житель центра страны задержан за публикации в соцсети
Yossi Aloni/Flash90

Полиция задержала 63-летнего жителя мошава Бацра (округ а-Шарон), писавшего в социальной сети Х под псевдонимом "Be good".

Мужчина подозревается в подстрекательстве против главы правительства Биньямина Нетаниягу. Расследование проводило киберподразделение "Лахав 433" после получения разрешения от государственной прокуратуры.

По просьбе полиции суд продлил задержание блогера до вторника, 19 ноября.

Израиль
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