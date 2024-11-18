63-летний житель центра страны задержан за публикации в соцсети
время публикации: 18 ноября 2024 г., 18:20 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 18:20
Полиция задержала 63-летнего жителя мошава Бацра (округ а-Шарон), писавшего в социальной сети Х под псевдонимом "Be good".
Мужчина подозревается в подстрекательстве против главы правительства Биньямина Нетаниягу. Расследование проводило киберподразделение "Лахав 433" после получения разрешения от государственной прокуратуры.
По просьбе полиции суд продлил задержание блогера до вторника, 19 ноября.
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